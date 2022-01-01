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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Chromebook 515

61 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
43 из 100
Acer Chromebook 515
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Chromebook 515
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Chromebook 515 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.29 и 1.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 861 см2)
Причины выбрать Acer Chromebook 515
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Chromebook 515

Корпус

Вес 1.29 кг 1.7 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
Площадь 646 см2 861 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~78%
Боковые рамки 8.8 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 30 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 8 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020) +210%
2.6 терафлопс
Chromebook 515
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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