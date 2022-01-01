Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 710 граммов меньше (1.29 и 2 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 35% меньшую площадь корпуса (646 и 992 см2)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 237-323% больше FPS в играх
- На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 7740 баллов
- Комплектуется на 7.6 Вт*ч большей батареей (57.5 и 49.9 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|2 кг
|Размеры
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
|Площадь
|646 см2
|992 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~67.7%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|9.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1069:1
|1440:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|54%
|Охват Adobe RGB
|85.9%
|-
|Охват DCI-P3
|98.6%
|-
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:23 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|-
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|30 Вт
|280 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|172 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|-
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|AMD Radeon 680M
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1744
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Nitro 5 (AN515-46) +21%
9956
Cinebench R23 (одноядерный)
1555
Cinebench R23 (многоядерный)
Nitro 5 (AN515-46) +76%
13610
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|8 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.6 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|12.1 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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