Macbook Air (M1, 2020) или Nitro 5 (AN517-41) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика Apple M1 GPU - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 1410 граммов меньше (1.29 и 2.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 227 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 36% меньшую площадь корпуса (646 и 1005 см 2 )

) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 186-254% больше FPS в играх

На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10632 vs 7740 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 7.6 Вт*ч большей батареей (57.5 и 49.9 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 2.7 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм Площадь 646 см2 1005 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.1% Боковые рамки 8.8 мм 10.3 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 1279:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика 35 мс 16 мс Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит Nitro 5 (AN517-41) 300 нит

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 57.5 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 180 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма 582 грамма

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 10 Вт 85 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 450 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1485 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 3840 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс Nitro 5 (AN517-41) +338% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC295 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ 75.4 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.