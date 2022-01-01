Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика Apple M1 GPU (8-core) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.29 и 1.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5758 баллов

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 736 см2) Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.7 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 323 x 228 x 17.9 мм Площадь 646 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~73.3% Боковые рамки 8.8 мм 6.6 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB - 76% Охват DCI-P3 - 77% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) +21% 400 нит Predator Triton 300 SE 330 нит

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 180 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 15 Вт 0 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1590 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 64 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) 2.6 терафлопс Predator Triton 300 SE +88% 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 79.6 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.