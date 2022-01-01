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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Predator Triton 300 SE

62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
56 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Графика Apple M1 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.29 и 1.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 5758 баллов
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 21% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 330 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 736 см2)
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 48-66% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.29 кг 1.7 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 323 x 228 x 17.9 мм
Площадь 646 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~73.3%
Боковые рамки 8.8 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Macbook Air (M1, 2020) +21%
400 нит
Predator Triton 300 SE
330 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 180 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 450 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1590 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 64 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020)
2.6 терафлопс
Predator Triton 300 SE +88%
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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