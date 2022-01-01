Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Spin 3 (SP313-51N)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
- На 217% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 2443 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх
- Легче – весит на 210 граммов меньше (1.29 и 1.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Spin 3 (SP313-51N)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.29 кг
|1.5 кг
|Размеры
|304.1 x 212.4 x 16.1 мм
|302 x 222 x 15.9 мм
|Площадь
|646 см2
|670 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~76.5%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|7.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|38.7 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1069:1
|1252:1
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|98%
|Охват Adobe RGB
|-
|77.5%
|Охват DCI-P3
|-
|78.7%
|Время отклика
|35 мс
|44 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:23 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|172 грамма
|290 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|-
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1742
1162
Geekbench 5 (многоядерный)
Macbook Air (M1, 2020) +315%
9592
2314
Cinebench R23 (одноядерный)
1500
1312
Cinebench R23 (многоядерный)
Macbook Air (M1, 2020) +217%
7740
2443
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|384
|Поддержка DirectX
|-
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|79.6 дБ
|76.2 дБ
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.1
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|12.1 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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