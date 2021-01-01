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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Swift 3 (SF313-53)

62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
58 из 100
Acer Swift 3 (SF313-53)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Swift 3 (SF313-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Swift 3 (SF313-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2122 vs 1845 баллов
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (646 и 708 см2)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF313-53)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 10% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Swift 3 (SF313-53)

Корпус

Вес 1.29 кг 1.2 кг
Ширина 304.1 мм 302.5 мм
Высота 212.4 мм 233.9 мм
Толщина 16.1 мм 16 мм
Площадь 646 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~76.7%
Боковые рамки 8.8 мм 8.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 40 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 1494:1
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.7%
Охват Adobe RGB - 70.1%
Охват DCI-P3 - 73.3%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит
Swift 3 (SF313-53) +10%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 640
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020) +84%
2.6 терафлопс
Swift 3 (SF313-53)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 79.6 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да

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Отзывы

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