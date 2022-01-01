Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Видеокарта показывает в среднем на 116-158% больше FPS в играх

На 214% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 2465 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-511) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.2 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 322.8 x 212.2 x 15.9 мм Площадь 646 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~78.9% Боковые рамки 8.8 мм 6.5 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 42 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 1280:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 98% Охват Adobe RGB - 69% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика 35 мс 40 мс Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) +33% 400 нит Swift 3 (SF314-511) 300 нит

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма 314 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) +210% 2.6 терафлопс Swift 3 (SF314-511) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ 74.1 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см 10.5 x 6.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.