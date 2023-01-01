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Apple Macbook Air (M1, 2020) против Acer Swift Go 14 SFG14-41

62 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
VS
52 из 100
Acer Swift Go 14 SFG14-41
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Acer Swift Go 14 SFG14-41
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple Macbook Air (M1, 2020) и Acer Swift Go 14 SFG14-41 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Swift Go 14 SFG14-41
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Macbook Air (M1, 2020)
vs
Swift Go 14 SFG14-41

Корпус

Вес 1.29 кг 1.25 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 321.7 x 211.7 x 15.9 мм
Площадь 646 см2 681 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.5%
Боковые рамки 8.8 мм 10.1 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Да Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Swift Go 14 SFG14-41
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Macbook Air (M1, 2020)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1069:1 -
Цветовой охват sRGB 99.8% 100%
Охват Adobe RGB 85.9% -
Охват DCI-P3 98.6% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Macbook Air (M1, 2020) +33%
400 нит
Swift Go 14 SFG14-41
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:23 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 172 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 6
Потоков 8 12
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1600 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 448
Блоки текстурирования (TMUs) 64 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
Macbook Air (M1, 2020) +135%
2.6 терафлопс
Swift Go 14 SFG14-41
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость ~79.6 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 12.1 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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