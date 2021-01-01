Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.29 и 1.41 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 4890 баллов

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (646 и 767 см2) Причины выбрать Acer TravelMate P4 (TMP414-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 6.1 Вт*ч большей батареей (56 и 49.9 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.29 кг 1.41 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 16.1 мм 325 x 236 x 17.9 мм Площадь 646 см2 767 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~70.4% Боковые рамки 8.8 мм 7.6 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1069:1 - Цветовой охват sRGB 99.8% - Время отклика 35 мс 25 мс Максимальная яркость Macbook Air (M1, 2020) +60% 400 нит TravelMate P4 (TMP414-51) 250 нит

Батарея Ёмкость 49.9 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:23 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 172 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 640 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU Macbook Air (M1, 2020) +84% 2.6 терафлопс TravelMate P4 (TMP414-51) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 79.6 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 12.1 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.