Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Aspire 3 (A315-58)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 141-193% больше FPS в играх
- На 212% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8053 vs 2584 баллов
- Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.24 и 1.8 кг)
- Комплектуется на 16.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 36 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Есть подсветка клавиатуры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (654 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.24 кг
|1.8 кг
|Размеры
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|Площадь
|654 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|~77.5%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|225 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1664 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 / 35 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|-
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1810
1298
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air (M2, 2022) +214%
8185
2610
Cinebench R23 (одноядерный)
1508
1411
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air (M2, 2022) +212%
8053
2584
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|3
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Нет
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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