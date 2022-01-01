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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Aspire 5 (A517-53)

64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
49 из 100
Acer Aspire 5 (A517-53)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Aspire 5 (A517-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1664
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Aspire 5 (A517-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.24 и 2.2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 55% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 5170 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 77% более четкий дисплей – 225 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 37% меньшую площадь корпуса (654 и 1037 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-53)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Aspire 5 (A517-53)

Корпус

Вес 1.24 кг 2.2 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 402.1 x 257.8 x 19.9 мм
Площадь 654 см2 1037 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.6%
Боковые рамки 5.6 мм 9.6 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% -
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 98.4% -
Время отклика 29 мс -
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +67%
500 нит
Aspire 5 (A517-53)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 174 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 10
Потоков 8 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 500 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1320 МГц
FLOPS 3 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022) +11%
3 терафлопс
Aspire 5 (A517-53)
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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