Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M2 - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7335 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7335 баллов На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 718 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.6 кг Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 318.2 x 225.6 x 17.99 мм Площадь 654 см2 718 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.2% Боковые рамки 5.6 мм 8.3 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Серый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 130° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 45.4 дБ

Дисплей 2560 x 1664 1920 x 1200 Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 1384:1 922:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 57.4% Охват Adobe RGB 87.6% 39.8% Охват DCI-P3 98.4% 38.5% Время отклика 29 мс 24 мс Максимальная яркость MacBook Air (M2, 2022) +100% 500 нит Aspire 5 Spin 14 250 нит

Батарея Ёмкость 52.6 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 / 35 / 67 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 174 / 189 / 250 граммов 343 грамма

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс Aspire 5 Spin 14 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.7 дБ 81.5 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.