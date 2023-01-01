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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Aspire 5 Spin 14

59 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
52 из 100
Acer Aspire 5 Spin 14
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Aspire 5 Spin 14
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Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Aspire 5 Spin 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Легче – весит на 360 граммов меньше (1.24 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7994 vs 7335 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (654 и 718 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Aspire 5 Spin 14

Корпус

Вес 1.24 кг 1.6 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 318.2 x 225.6 x 17.99 мм
Площадь 654 см2 718 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~79.2%
Боковые рамки 5.6 мм 8.3 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серый, Синий Серый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 45.4 дБ

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 922:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 57.4%
Охват Adobe RGB 87.6% 39.8%
Охват DCI-P3 98.4% 38.5%
Время отклика 29 мс 24 мс
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +100%
500 нит
Aspire 5 Spin 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 / 67 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 174 / 189 / 250 граммов 343 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц
FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс
Aspire 5 Spin 14
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ 81.5 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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