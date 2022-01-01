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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Aspire 7 (A715-42G)

63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
49 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Aspire 7 (A715-42G)
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Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 910 граммов меньше (1.24 и 2.15 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 7229 баллов
  • Комплектуется на 4.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 48 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (654 и 830 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 1.24 кг 2.15 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
Площадь 654 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~80.8%
Боковые рамки 5.6 мм 8.9 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1007:1
Цветовой охват sRGB - 54.2%
Охват Adobe RGB - 37.3%
Охват DCI-P3 - 36.1%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +100%
500 нит
Aspire 7 (A715-42G)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства - 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 8 12
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 500 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1560 МГц
FLOPS 3 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G) +6%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 67.9 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.2 мм
Тачпад
Размер - 11.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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