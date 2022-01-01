Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1664 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Графика Apple M2 GPU (8-core) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.24 и 2 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (654 и 992 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 198-270% больше FPS в играх

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 7997 баллов

Комплектуется на 4.9 Вт*ч большей батареей (57.5 и 52.6 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 2 кг Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 654 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~67.7% Боковые рамки 5.6 мм 9.1 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 2560 x 1664 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 13.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1384:1 1440:1 Цветовой охват sRGB 99.9% 54% Охват Adobe RGB 87.6% - Охват DCI-P3 98.4% - Время отклика 29 мс 3 мс Максимальная яркость MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 52.6 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 30 / 35 Вт 280 Вт Вес зарядного устройства 174 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 15 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 500 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1802 МГц FLOPS 3 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU MacBook Air (M2, 2022) 3 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +360% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 32GB Планки - 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.7 дБ - Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.