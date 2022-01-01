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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Nitro 5 (AN515-46)

64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
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Экран 2560 x 1664
Графика Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 760 граммов меньше (1.24 и 2 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 21% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 225 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (654 и 992 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 198-270% больше FPS в играх
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 7997 баллов
  • Комплектуется на 4.9 Вт*ч большей батареей (57.5 и 52.6 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 1.24 кг 2 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 654 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~67.7%
Боковые рамки 5.6 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 1440:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 54%
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 98.4% -
Время отклика 29 мс 3 мс
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +67%
500 нит
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 30 / 35 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 174 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 8 16
L3-кэш - 16 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 8 нм
Частота GPU 500 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1802 МГц
FLOPS 3 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46) +360%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ -
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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