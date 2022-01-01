Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Spin 5 (SP514-51N)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Spin 5 (SP514-51N)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9527 vs 7954 баллов
- Сенсорный экран
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.24 кг
|1.3 кг
|Размеры
|304.1 x 215 x 11.3 мм
|312.42 x 218.44 x 17.01 мм
|Площадь
|654 см2
|682 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82%
|~83.3%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|5.5 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|130°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|225 точек на дюйм
|216 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1664 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|1384:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|Охват Adobe RGB
|87.6%
|-
|Охват DCI-P3
|98.4%
|-
|Время отклика
|29 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|30 / 35 / 67 Вт
|65 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|174 / 189 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|-
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 GPU
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1756
1736
Geekbench 5 (многоядерный)
Spin 5 (SP514-51N) +12%
9365
Cinebench R23 (одноядерный)
Spin 5 (SP514-51N) +17%
1704
Cinebench R23 (многоядерный)
Spin 5 (SP514-51N) +20%
9527
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Частота GPU
|500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1456 МГц
|-
|FLOPS
|3 терафлопс
|1.69 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|24
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|82.7 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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