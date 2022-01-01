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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Spin 5 (SP514-51N)

64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
59 из 100
Acer Spin 5 (SP514-51N)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Spin 5 (SP514-51N)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Spin 5 (SP514-51N) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Spin 5 (SP514-51N)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9527 vs 7954 баллов
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Spin 5 (SP514-51N)

Корпус

Вес 1.24 кг 1.3 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 312.42 x 218.44 x 17.01 мм
Площадь 654 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~83.3%
Боковые рамки 5.6 мм 5.5 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Зеленый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 130° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 98.4% -
Время отклика 29 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 / 67 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 174 / 189 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 8 12
Потоков 8 16
L3-кэш - 18 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц -
FLOPS 3 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022) +78%
3 терафлопс
Spin 5 (SP514-51N)
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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