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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Swift 14 - SF14-71T

58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
55 из 100
Acer Swift 14 - SF14-71T
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Swift 14 - SF14-71T
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1664
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Swift 14 - SF14-71T от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Имеет на 39% более четкий дисплей – 225 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13737 vs 7954 баллов
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Swift 14 - SF14-71T

Корпус

Вес 1.24 кг 1.2 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 310.5 x 213.3 x 14.95 мм
Площадь 654 см2 662 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~85.8%
Боковые рамки 5.6 мм 4.5 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Синий, Зеленый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 98.4% -
Время отклика 29 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 / 67 Вт 100 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 174 / 189 / 250 граммов 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.7 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш - 18 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц
FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022) +113%
3 терафлопс
Swift 14 - SF14-71T
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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