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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Swift 3 (SF314-43)

63 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
50 из 100
Acer Swift 3 (SF314-43)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Swift 3 (SF314-43)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Swift 3 (SF314-43) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 73% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7997 vs 4613 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4.6 Вт*ч большей батареей (52.6 и 48 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-43)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Swift 3 (SF314-43)

Корпус

Вес 1.24 кг 1.19 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 322.8 x 212.2 x 15.95 мм
Площадь 654 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~78.9%
Боковые рамки 5.6 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Частота GPU 500 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1500 МГц
FLOPS 3 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс
Swift 3 (SF314-43)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 3 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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