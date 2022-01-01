Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M2 - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8053 vs 4998 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 22% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 410 нит Причины выбрать Acer Swift 5 Pro (SF514-55) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 240 граммов меньше (1 и 1.24 кг)

Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1 кг Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 318.9 x 206.7 x 14.9 мм Площадь 654 см2 659 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82% ~81.9% Боковые рамки 5.6 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 34 дБ

Дисплей 2560 x 1664 1920 x 1080 Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 225 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность - 1550:1 Цветовой охват sRGB - 98% Охват Adobe RGB - 68% Охват DCI-P3 - 67% Время отклика - 22 мс Максимальная яркость MacBook Air (M2, 2022) +22% 500 нит Swift 5 Pro (SF514-55) 410 нит

Батарея Ёмкость 52.6 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 30 / 35 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс Swift 5 Pro (SF514-55) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки - 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 65 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.