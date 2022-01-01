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Apple MacBook Air (M2, 2022) против Acer Swift X (SFX14-41G)

60 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
VS
52 из 100
Acer Swift X (SFX14-41G)
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Acer Swift X (SFX14-41G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Графика Apple M2 GPU (8-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Air (M2, 2022) и Acer Swift X (SFX14-41G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.24 и 1.39 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 225 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 11% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 7954 баллов
  • Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (59 и 52.6 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Air (M2, 2022)
vs
Swift X (SFX14-41G)

Корпус

Вес 1.24 кг 1.39 кг
Размеры 304.1 x 215 x 11.3 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм
Площадь 654 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82% ~78.5%
Боковые рамки 5.6 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Золотистый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1

Дисплей

Диагональ 13.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 225 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1384:1 -
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
Охват Adobe RGB 87.6% -
Охват DCI-P3 98.4% -
Время отклика 29 мс -
Максимальная яркость
MacBook Air (M2, 2022) +67%
500 нит
Swift X (SFX14-41G)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 30 / 35 / 67 Вт 90 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 174 / 189 / 250 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц 1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц 4.3 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 8 16
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 500 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1560 МГц
FLOPS 3 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Air (M2, 2022)
3 терафлопс
Swift X (SFX14-41G) +6%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 82.7 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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