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Apple MacBook Pro 13 (2019) против Macbook Air (M1, 2020)

56 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
VS
64 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (2019) и Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 8.1 Вт*ч большей батареей (58 и 49.9 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 122-166% больше FPS в играх
  • На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2122 vs 1495 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (2019)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.29 кг
Ширина 304.1 мм 304.1 мм
Высота 212.4 мм 212.4 мм
Толщина 14.9 мм 16.1 мм
Площадь 646 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 -
Скорость куллера 6000 об/мин -
Уровень шума 41.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1524:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.8%
Охват Adobe RGB 78.4% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 13 (2019) +25%
500 нит
Macbook Air (M1, 2020)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 12.96 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 61 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 2 метра
Вес зарядного устройства 275 граммов 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Apple M1 GPU
Техпроцесс 14 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1050 МГц 1278 МГц
FLOPS 0.81 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 2.13 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 1024
Поддержка DirectX 12 -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2133 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR3 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.7 дБ 79.6 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v4.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.7 мм 1 мм
Тачпад
Размер 13.4 x 8.1 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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