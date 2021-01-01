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Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) против Acer Aspire 5 (A517-52)

62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
VS
58 из 100
Acer Aspire 5 (A517-52)
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Acer Aspire 5 (A517-52)
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Процессор
Графика Intel Iris Plus Graphics G7
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) и Acer Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (1.4 и 2.6 кг)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4802 vs 2636 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.8 Вт*ч большей батареей (58 и 50.2 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 227 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 39% меньшую площадь корпуса (646 и 1064 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 1.4 кг 2.6 кг
Ширина 304.1 мм 403.5 мм
Высота 212.4 мм 263.7 мм
Толщина 15.6 мм 19.9 мм
Площадь 646 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.5%
Боковые рамки 8.8 мм 10.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6200 об/мин -
Уровень шума 42.1 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 892:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 59%
Охват Adobe RGB 77.4% 38%
Время отклика 40 мс 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 12.96 В -
Время полной зарядки 1:50 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 61 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 276 граммов 307 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1468 МГц
FLOPS - 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 3.73 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерных блоков 512 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
н/д
Aspire 5 (A517-52)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 80.1 дБ 67.5 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 1x USB 3.2
USB-A Нет 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.1 x 6.6 см 10.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да

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