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Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) против Air (2019)

67 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
VS
50 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Apple MacBook Air (2019)
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Процессор Intel Core i5 8210Y
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) и Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • На 215% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1878 vs 597 баллов
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (58 и 50 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.25 кг
Ширина 304.1 мм 304 мм
Высота 212.4 мм 212 мм
Толщина 15.6 мм 15.6 мм
Площадь 646 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79.6%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 6200 об/мин -
Уровень шума 42.1 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1600:1 1238:1
Цветовой охват sRGB 99.9% 94.6%
Охват Adobe RGB 77.4% 61.3%
Время отклика 40 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 12.96 В 11.4 В
Время полной зарядки 1:50 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 61 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 1.8 метров
Вес зарядного устройства 276 граммов 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1050 МГц
FLOPS 0 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Скорость памяти 3.73 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 512 192
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
н/д
MacBook Air (2019)
0.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 80.1 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 0.5 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 6.6 см 11.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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