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Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Acer Aspire 1 (A115-32)

62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
VS
31 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Acer Aspire 1 (A115-32)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Acer Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх
  • На 947% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 715 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)
  • Комплектуется на 21.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 37 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.9 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 646 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.5%
Боковые рамки 8.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Скорость куллера 7000 об/мин -
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 88.3% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 61 Вт 45 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 275 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц -
Ядер 8 2
Потоков 8 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 750 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 256
Блоки текстурирования (TMUs) 64 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 8
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +983%
2.6 терафлопс
Aspire 1 (A115-32)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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