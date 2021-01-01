Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Существенно легче – весит на 1100 граммов меньше (1.4 и 2.5 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (646 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 205-280% больше FPS в играх
- На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2145 vs 1992 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|2.5 кг
|Ширина
|304.1 мм
|363.4 мм
|Высота
|212.4 мм
|255 мм
|Толщина
|15.6 мм
|22.9 мм
|Площадь
|646 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~72.4%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|7000 об/мин
|-
|Уровень шума
|41.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1759:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|88.3%
|-
|Время отклика
|35 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|61 Вт
|230 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|275 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|-
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
7106
Cinebench R20 (одноядерный)
456
Cinebench R20 (многоядерный)
2145
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|100 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|8 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|3840
|Поддержка DirectX
|-
|12
Производительность GPU
2.6 терафлопс
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|77.5 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|11.1 x 6.6 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1