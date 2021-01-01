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Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Acer Swift 3x (SF314-510G)

64 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
VS
56 из 100
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Acer Swift 3x (SF314-510G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Acer Swift 3x (SF314-510G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 51% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4972 баллов
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift 3x (SF314-510G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
vs
Swift 3x (SF314-510G)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 322.8 x 212.2 x 17.95 мм
Площадь 646 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~78.9%
Боковые рамки 8.8 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера 7000 об/мин -
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 1020:1
Цветовой охват sRGB 100% 96%
Охват Adobe RGB 88.3% -
Время отклика 35 мс 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 61 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 275 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1650 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR4
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 768
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +3%
2.6 терафлопс
Swift 3x (SF314-510G)
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 1

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.1 x 6.6 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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