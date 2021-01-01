Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Apple M1 - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика Apple M1 GPU (8-core) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8841 vs 7489 баллов

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.39 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм Площадь 646 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~78.5% Боковые рамки 8.8 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Серий Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера 7000 об/мин - Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1759:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 88.3% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит Swift X (SFX14-41G) 300 нит

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 59 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 61 Вт 90 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 275 граммов -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU (8-core) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1560 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс Swift X (SFX14-41G) +23% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.