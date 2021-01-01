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Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Acer Swift X SFX16-51G

62 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
VS
57 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Acer Swift X SFX16-51G
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Acer Swift X SFX16-51G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 9.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 49 Вт*ч)
  • Имеет на 66% более четкий дисплей – 227 против 137 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 870 см2)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
vs
Swift X SFX16-51G

Корпус

Вес 1.4 кг 1.9 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Площадь 646 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.1%
Боковые рамки 8.8 мм 6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера 7000 об/мин -
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 1485:1
Цветовой охват sRGB 100% 98.6%
Охват Adobe RGB 88.3% 69.9%
Охват DCI-P3 - 72%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67%
500 нит
Swift X SFX16-51G
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 61 Вт 60 / 90 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 275 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 4
Потоков 8 8
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 60 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 8 нм
Частота GPU 450 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 2048
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
2.6 терафлопс
Swift X SFX16-51G +136%
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 77.5 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 11.1 x 6.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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