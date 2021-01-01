MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Swift X SFX16-51G – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Комплектуется на 9.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 49 Вт*ч)

Имеет на 66% более четкий дисплей – 227 против 137 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (646 и 870 см2) Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.9 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм Площадь 646 см2 870 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.1% Боковые рамки 8.8 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Скорость куллера 7000 об/мин - Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1759:1 1485:1 Цветовой охват sRGB 100% 98.6% Охват Adobe RGB 88.3% 69.9% Охват DCI-P3 - 72% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит Swift X SFX16-51G 300 нит

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 49 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 61 Вт 60 / 90 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 275 граммов -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 10 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 450 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1500 МГц FLOPS 2.6 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 2048 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс Swift X SFX16-51G +136% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 11.1 x 6.6 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.