Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Air (2019)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
- Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх
- На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1992 vs 597 баллов
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Комплектуется на 8.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 50 Вт*ч)
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
- Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.4 кг
|1.25 кг
|Ширина
|304.1 мм
|304 мм
|Высота
|212.4 мм
|212 мм
|Толщина
|15.6 мм
|15.6 мм
|Площадь
|646 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~79.6%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серебристый, Золотистый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Скорость куллера
|7000 об/мин
|-
|Уровень шума
|41.9 дБ
|41 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|227 точек на дюйм
|227 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1759:1
|1238:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|94.6%
|Охват Adobe RGB
|88.3%
|61.3%
|Время отклика
|35 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|11.4 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|3:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|61 Вт
|30 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|275 граммов
|178 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|1.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|-
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 GPU
|Intel UHD Graphics 617
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1641
Geekbench 5 (многоядерный)
7106
1407
Cinebench R20 (одноядерный)
393
Cinebench R20 (многоядерный)
1992
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|5 нм
|14 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1050 МГц
|FLOPS
|2.6 терафлопс
|0.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|2.13 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1024
|192
|Поддержка DirectX
|-
|12
Производительность GPU
2.6 терафлопс
0.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|2133 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|77.5 дБ
|75.8 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v4.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|0.5 мм
|Размер
|11.1 x 6.6 см
|11.6 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
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