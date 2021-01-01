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Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) против Air (2019)

64 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
VS
46 из 100
Apple MacBook Air (2019)
Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
Apple MacBook Air (2019)
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Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Air (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 303-413% больше FPS в играх
  • На 234% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1992 vs 597 баллов
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 8.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 50 Вт*ч)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Apple MacBook Air (2019)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M1, 2020)
vs
MacBook Air (2019)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.25 кг
Ширина 304.1 мм 304 мм
Высота 212.4 мм 212 мм
Толщина 15.6 мм 15.6 мм
Площадь 646 см2 644 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~79.6%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Скорость куллера 7000 об/мин -
Уровень шума 41.9 дБ 41 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1759:1 1238:1
Цветовой охват sRGB 100% 94.6%
Охват Adobe RGB 88.3% 61.3%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +25%
500 нит
MacBook Air (2019)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 11.4 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 61 Вт 30 Вт
Длина кабеля 2 метра 1.8 метров
Вес зарядного устройства 275 граммов 178 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 8 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M1 GPU Intel UHD Graphics 617
Техпроцесс 5 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 14 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1050 МГц
FLOPS 2.6 терафлопс 0.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 192
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M1, 2020) +550%
2.6 терафлопс
MacBook Air (2019)
0.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2133 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.5 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 3 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 0.5 мм
Тачпад
Размер 11.1 x 6.6 см 11.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет

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