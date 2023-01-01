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Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Acer Aspire 5 (A515-56)

57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
VS
44 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.4 и 1.65 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 48 Вт*ч)
  • Имеет на 127% более четкий дисплей – 227 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (646 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.65 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 646 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~77.4%
Боковые рамки 8.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 49 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1658:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.9% -
Охват DCI-P3 98.8% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +67%
500 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 67 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 274 грамма 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 2
Потоков 8 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 500 МГц -
Boost частота GPU 1456 МГц -
FLOPS 3 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 896
Блоки текстурирования (TMUs) 64 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +6%
3 терафлопс
Aspire 5 (A515-56)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.9 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 3 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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