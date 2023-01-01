Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор Apple M2 - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 14 - SF14-71T Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.2 и 1.4 кг) На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13737 vs 8348 баллов

На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13737 vs 8348 баллов Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.2 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 310.5 x 213.3 x 14.95 мм Площадь 646 см2 662 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~85.8% Боковые рамки 8.8 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Серий Синий, Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1658:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 87.9% - Охват DCI-P3 98.8% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M2, 2022) 500 нит Swift 14 - SF14-71T н/д

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 67 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 274 грамма 365 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M2, 2022) +113% 3 терафлопс Swift 14 - SF14-71T 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB 32GB Планки - 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.