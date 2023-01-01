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Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Acer Swift 3 (SF314-71)

57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
VS
59 из 100
Acer Swift 3 (SF314-71)
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Acer Swift 3 (SF314-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Acer Swift 3 (SF314-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-71)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 16% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9681 vs 8348 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
vs
Swift 3 (SF314-71)

Корпус

Вес 1.4 кг 1.4 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 312.92 x 214.12 x 17.9 мм
Площадь 646 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~84.8%
Боковые рамки 8.8 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Золотистый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 49 дБ 40.3 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1658:1 13414:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.6%
Охват Adobe RGB 87.9% 97.2%
Охват DCI-P3 98.8% 98%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25%
500 нит
Swift 3 (SF314-71)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 67 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 274 грамма 364 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц
FLOPS 3 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +257%
3 терафлопс
Swift 3 (SF314-71)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.9 дБ 84 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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