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Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Acer Swift Go SFG14-71

57 из 100
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
VS
53 из 100
Acer Swift Go SFG14-71
Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
Acer Swift Go SFG14-71
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) и Acer Swift Go SFG14-71 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022)
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8348 vs 6995 баллов
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 227 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift Go SFG14-71
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.25 и 1.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.8 Вт*ч большей батареей (65 и 58.2 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 13 (M2, 2022)
vs
Swift Go SFG14-71

Корпус

Вес 1.4 кг 1.25 кг
Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Площадь 646 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~83.4%
Боковые рамки 8.8 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 49 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 227 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1658:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 87.9% -
Охват DCI-P3 98.8% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 67 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 274 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 10 (2P + 8E)
Потоков 8 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M2 GPU Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1456 МГц 1100 МГц
FLOPS 3 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 20
Производительность GPU
MacBook Pro 13 (M2, 2022) +113%
3 терафлопс
Swift Go SFG14-71
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 81.9 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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