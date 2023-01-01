Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 2560 x 1600 2880 x 1800 Процессор Apple M2 - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Графика Apple M2 GPU (8-core) - GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.4 и 1.55 кг) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (646 и 736 см2) Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-71G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 8306 баллов

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14164 vs 8306 баллов Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч)

Комплектуется на 17.8 Вт*ч большей батареей (76 и 58.2 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.55 кг Размеры 304.1 x 212.4 x 15.6 мм 322.79 x 228.12 x 17.9 мм Площадь 646 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.8% Боковые рамки 8.8 мм 5.2 мм Цвета Серебристый, Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 2560 x 1600 2560 x 1600 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 227 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1658:1 - Цветовой охват sRGB 100% 98% Охват Adobe RGB 87.9% - Охват DCI-P3 98.8% 83% Время отклика 35 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 13 (M2, 2022) +25% 500 нит Swift X (SFX14-71G) 400 нит

Батарея Ёмкость 58.2 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 67 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 274 грамма 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 GPU (8-core) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 500 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1456 МГц 1417 МГц FLOPS 3 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс Swift X (SFX14-71G) +93% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 16GB Планки ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 81.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.