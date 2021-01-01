MacBook Pro 14 (2021) или Aspire 5 (A515-56) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3024 x 1964 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 46-63% больше FPS в играх

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70 и 48 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.65 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 691 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~77.4% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 3024 x 1964 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce MX450 TGP 30 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 930-1575 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 64 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 896 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +84% 5.2 терафлопс Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 12GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.