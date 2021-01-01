Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Nitro 5 (AN515-45)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (70 и 57 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (691 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-45)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|2.3 кг
|Размеры
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|363.4 x 255 x 23.9 мм
|Площадь
|691 см2
|927 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.6%
|~72.4%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3024 x 1964 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|67 / 96 Вт
|135 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|6
|Потоков
|10
|12
|L3-кэш
|-
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1632
1417
Geekbench 5 (многоядерный)
11485
6538
Cinebench R23 (одноядерный)
1419
Cinebench R23 (многоядерный)
10293
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|0 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1278 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|5.2 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2048
|1024
|Поддержка DirectX
|-
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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