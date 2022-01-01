Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3024 x 1964 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max AMD Ryzen 7 6800H Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (70 и 57.5 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (691 и 992 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх

На 36% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15494 vs 11431 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 691 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~67.7% Боковые рамки 3.4 мм 9.1 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6241 об/мин - Уровень шума 49.5 дБ 53.6 дБ

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 48900:1 1363:1 Цветовой охват sRGB - 98.1% Охват Adobe RGB - 69.7% Охват DCI-P3 99.3% 68.8% Время отклика 49 мс 10 мс Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +67% 500 нит Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 57.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади Мощность зарядки 67 / 96 Вт 280 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 274 грамма 820 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 30 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 8 нм Частота GPU 450 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1802 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 128 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +165% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.9 дБ 76.3 дБ Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.