MacBook Pro 14 (2021) или Nitro 5 (AN515-55) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.6 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12.5 Вт*ч большей батареей (70 и 57.5 Вт*ч)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (691 и 927 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 2.3 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм Площадь 691 см2 927 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~72.4% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 50 дБ

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность - 1371:1 Цветовой охват sRGB - 65% Охват Adobe RGB - 44% Охват DCI-P3 - 42.5% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит Nitro 5 (AN515-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 498 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 30 Вт 0 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1590 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1536 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +6% 5.2 терафлопс Nitro 5 (AN515-55) 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 64GB Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 76 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.