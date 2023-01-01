Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 11608 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.7 кг
|Размеры
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
|Площадь
|691 см2
|712 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.6%
|~79.9%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|6241 об/мин
|-
|Уровень шума
|49.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3024 x 1964 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|-
Площадь экрана
MacBook Pro 14 (2021)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~2% more screen space
|Контрастность
|48900:1
|-
|Охват DCI-P3
|99.3%
|100%
|Время отклика
|49 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|67 / 96 Вт
|230 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|274 грамма
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|5 ГГц
|Ядер
|10 (8P + 2E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|10
|20
|L3-кэш
|-
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1886
Geekbench 5 (многоядерный)
12061
13442
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
11608
16331
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|30 Вт
|105 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1296 МГц
|-
|FLOPS
|5.2 терафлопс
|8.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|128
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|64
|32
Производительность GPU
5.2 терафлопс
8.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.9 дБ
|-
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|13.2 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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