Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3024 x 1964 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max Intel Core i7 13700H Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 11608 баллов

На 41% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 11608 баллов Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.7 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм Площадь 691 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~79.9% Боковые рамки 3.4 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Да Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6241 об/мин - Уровень шума 49.5 дБ -

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да - Площадь экрана MacBook Pro 14 (2021) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 Predator Triton 14 (PT14-51) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 2% more screen space Тесты экрана Контрастность 48900:1 - Охват DCI-P3 99.3% 100% Время отклика 49 мс 3 мс Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) 500 нит Predator Triton 14 (PT14-51) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 230 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 274 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 30 Вт 105 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 4 нм Частота GPU 450 МГц - Boost частота GPU 1296 МГц - FLOPS 5.2 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 96 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 128 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс Predator Triton 14 (PT14-51) +65% 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.