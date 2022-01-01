Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i7 11370H Intel Core i7 11375H Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 24GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)

На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5758 баллов

Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.7 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 323 x 228 x 17.9 мм Площадь 691 см2 736 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~73.3% Боковые рамки 3.4 мм 6.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6241 об/мин - Уровень шума 49.5 дБ 62.6 дБ

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 144 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 48900:1 - Цветовой охват sRGB 99.3% 100% Охват Adobe RGB - 76% Охват DCI-P3 - 77% Время отклика 49 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +52% 500 нит Predator Triton 300 SE 330 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 0 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства 274 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3050 Ti Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB TGP 30 Вт 0 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1455 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1590 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 4.884 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 128 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +6% 5.2 терафлопс Predator Triton 300 SE 4.884 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 24GB 32GB Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да - Макс. громкость 84.9 дБ - Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 - Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.