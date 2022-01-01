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Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Predator Triton 300 SE

78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
56 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Acer Predator Triton 300 SE
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Apple M1 Pro GPU (16-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Acer Predator Triton 300 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
  • На 99% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 5758 баллов
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
Predator Triton 300 SE

Корпус

Вес 1.6 кг 1.7 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 323 x 228 x 17.9 мм
Площадь 691 см2 736 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~73.3%
Боковые рамки 3.4 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6241 об/мин -
Уровень шума 49.5 дБ 62.6 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 48900:1 -
Цветовой охват sRGB 99.3% 100%
Охват Adobe RGB - 76%
Охват DCI-P3 - 77%
Время отклика 49 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2021) +52%
500 нит
Predator Triton 300 SE
330 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 274 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 3.0-3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 10 8
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics 96
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 0 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 450 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1590 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 192 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1536
Блоки текстурирования (TMUs) 128 96
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 48
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +6%
5.2 терафлопс
Predator Triton 300 SE
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 84.9 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 -
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Всего проголосовало: 5

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