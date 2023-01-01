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Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Swift Go (SFG14-71)

69 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
55 из 100
Acer Swift Go (SFG14-71)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Acer Swift Go (SFG14-71)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Acer Swift Go (SFG14-71) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7226 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (70 и 65 Вт*ч)
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.25 и 1.6 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
Swift Go (SFG14-71)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.25 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм
Площадь 691 см2 682 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~83.4%
Боковые рамки 3.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 6241 об/мин -
Уровень шума 49.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
MacBook Pro 14 (2021)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
Swift Go (SFG14-71)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~2% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 48900:1 -
Охват DCI-P3 99.3% -
Время отклика 49 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 65 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 274 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.6 ГГц
Ядер 10 (8P + 2E) 10 (2P + 8E)
Потоков 10 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 128 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс
Swift Go (SFG14-71)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.9 дБ -
Микрофонов 3 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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