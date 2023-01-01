Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3024 x 1964 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7226 баллов

На 61% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11608 vs 7226 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (70 и 65 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (70 и 65 Вт*ч) Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift Go (SFG14-71) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 350 граммов меньше (1.25 и 1.6 кг)

Легче – весит на 350 граммов меньше (1.25 и 1.6 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.25 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 312.9 x 217.9 x 14.9 мм Площадь 691 см2 682 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~83.4% Боковые рамки 3.4 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера 6241 об/мин - Уровень шума 49.5 дБ -

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана MacBook Pro 14 (2021) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 Swift Go (SFG14-71) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 2% more screen space Тесты экрана Контрастность 48900:1 - Охват DCI-P3 99.3% - Время отклика 49 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) 500 нит Swift Go (SFG14-71) н/д

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 65 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 274 грамма -

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 30 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 5 нм 10 нм Частота GPU 450 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1296 МГц 1100 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины 256 бит - Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 640 Блоки текстурирования (TMUs) 128 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +269% 5.2 терафлопс Swift Go (SFG14-71) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.9 дБ - Микрофонов 3 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.