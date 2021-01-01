MacBook Pro 14 (2021) или Swift X (SFX14-41G) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Apple M1 Pro Apple M1 Max - AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Графика Apple M1 Pro GPU (16-core) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 35-47% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч)

На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-41G) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.39 и 1.6 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.39 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 322.5 x 213.3 x 17.9 мм Площадь 691 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~78.5% Боковые рамки 3.4 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Серий Золотистый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 3024 x 1964 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2021) +233% 1000 нит Swift X (SFX14-41G) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 90 Вт

Видеокарта Модель GPU Apple M1 Pro GPU (16-core) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 30 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1278 МГц 1560 МГц FLOPS 5.2 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX - 12 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2021) +63% 5.2 терафлопс Swift X (SFX14-41G) 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.