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Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Swift X (SFX14-51G)

74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
56 из 100
Acer Swift X (SFX14-51G)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Acer Swift X (SFX14-51G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Acer Swift X (SFX14-51G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 9123 баллов
  • Комплектуется на 11.3 Вт*ч большей батареей (70 и 58.7 Вт*ч)
  • На 52% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 330 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 254 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-51G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
Swift X (SFX14-51G)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 312.9 x 214 x 17.9 мм
Площадь 691 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~84.9%
Боковые рамки 3.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 6241 об/мин -
Уровень шума 49.5 дБ 49.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 48900:1 1638:1
Цветовой охват sRGB - 99%
Охват Adobe RGB - 72.5%
Охват DCI-P3 99.3% 70.2%
Время отклика 49 мс 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2021) +52%
500 нит
Swift X (SFX14-51G)
330 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 100 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 274 грамма 360 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.4 ГГц
Ядер 10 (8P + 2E) 12 (4P + 8E)
Потоков 10 16
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 128 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 20
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс
Swift X (SFX14-51G)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 4.2 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.9 дБ 86 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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