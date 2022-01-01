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Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer Swift X SFX16-52G

78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
56 из 100
Acer Swift X SFX16-52G
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Acer Swift X SFX16-52G
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор Intel Core i7 1260P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Acer Swift X SFX16-52G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.6 и 1.75 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 28-38% больше FPS в играх
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 8633 баллов
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (70 и 52 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 849 см2)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-52G
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
Swift X SFX16-52G

Корпус

Вес 1.6 кг 1.75 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 355.6 x 238.76 x 17.78 мм
Площадь 691 см2 849 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~87.4%
Боковые рамки 3.4 мм 5.5 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6241 об/мин -
Уровень шума 49.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) -
Тесты экрана
Контрастность 48900:1 -
Цветовой охват sRGB 99.3% -
Время отклика 49 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2021) +25%
500 нит
Swift X SFX16-52G
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 274 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 10 12
L3-кэш - 12 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1296 МГц 1550 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 64 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 128 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 64 32
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +50%
5.2 терафлопс
Swift X SFX16-52G
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 6400 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 84.9 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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