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Apple MacBook Pro 14 (2021) против Acer TravelMate Spin P4

83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
52 из 100
Acer TravelMate Spin P4
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Acer TravelMate Spin P4
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Acer TravelMate Spin P4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (70 и 56 Вт*ч)
  • На 233% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 300 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 62% более четкий дисплей – 254 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (691 и 767 см2)
Причины выбрать Acer TravelMate Spin P4
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.4 и 1.6 кг)
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
TravelMate Spin P4

Корпус

Вес 1.6 кг 1.4 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 325 x 236 x 17.9 мм
Площадь 691 см2 767 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~70.4%
Боковые рамки 3.4 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 844:1
Цветовой охват sRGB - 58.8%
Охват Adobe RGB - 41%
Охват DCI-P3 - 39.6%
Время отклика - 36 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2021) +233%
1000 нит
TravelMate Spin P4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 10 8
L3-кэш - 8 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1100 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 0 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 640
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс
TravelMate Spin P4
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц -
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 71.7 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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