Главная > Сравнение ноутбуков > MacBook Pro 14 (2021) или MacBook Pro 13 (2019) – что лучше выбрать?

Apple MacBook Pro 14 (2021) против Pro 13 (2019)

83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
VS
51 из 100
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Apple MacBook Pro 13 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2021) и Pro 13 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 298-407% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 228% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 3876 баллов
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (70 и 58 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (2019)
  • Легче – весит на 230 граммов меньше (1.37 и 1.6 кг)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (646 и 691 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2021)
vs
MacBook Pro 13 (2019)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.37 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 304.1 x 212.4 x 14.9 мм
Площадь 691 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~79.4%
Боковые рамки 3.4 мм 8.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6000 об/мин
Уровень шума - 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1524:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2021) +100%
1000 нит
MacBook Pro 13 (2019)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 275 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.2 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 10 8
L3-кэш - 6 МБ
Интегрированная графика Apple M1 Pro GPU (16-core) Intel Iris Plus Graphics 645
Техпроцесс 5 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 30 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 5 нм 14 нм
Частота GPU 450 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1278 МГц 1050 МГц
FLOPS 5.2 терафлопс 0.81 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR3
Ширина шины 256 бит -
Скорость памяти 0 Гбит/с 2.13 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 384
Поддержка DirectX - 12
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2021) +542%
5.2 терафлопс
MacBook Pro 13 (2019)
0.81 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота - 2133 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR3
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.7 дБ
Микрофонов - 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 4.0 4x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 0.7 мм
Тачпад
Размер - 13.4 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 13 9305 и Apple MacBook Pro 14 (2021)
2. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Apple MacBook Pro 14 (2021)
3. Microsoft Surface Laptop Studio и Apple MacBook Pro 14 (2021)
4. Apple MacBook Air (Intel, 2020) и Apple MacBook Pro 14 (2021)
5. Apple MacBook Pro 16 (2019) и Apple MacBook Pro 13 (2019)
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Apple MacBook Pro 13 (2019)
7. Dell XPS 13 9310 и Apple MacBook Pro 13 (2019)
8. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 и Apple MacBook Pro 13 (2019)
9. HP Pavilion 13 (2021) и Apple MacBook Pro 13 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 13 (2019) и Pro 14 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры