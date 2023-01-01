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Apple MacBook Pro 14 (2023) против Acer Aspire 5 (A515-56)

72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
VS
45 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2023) и Acer Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70 и 48 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2023)
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.65 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 691 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~77.4%
Боковые рамки 3.4 мм 9 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 2 1
Скорость куллера 6800 об/мин -
Уровень шума 47.5 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Aspire 5 (A515-56)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 25000:1 -
Охват DCI-P3 99.2% -
Время отклика 31 мс -
Максимальная яркость
MacBook Pro 14 (2023) +67%
500 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 45 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 274 грамма 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 3.5 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 2
Потоков 12 4
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 12 нм
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
FLOPS 6.8 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 64 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 896
Блоки текстурирования (TMUs) 152 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2023) +141%
6.8 терафлопс
Aspire 5 (A515-56)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ 68.7 дБ
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см 10.6 x 7.8 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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