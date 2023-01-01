Apple MacBook Pro 14 (2023) против Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70 и 48 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 867 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.65 кг
|Размеры
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|363.4 x 238.5 x 17.9 мм
|Площадь
|691 см2
|867 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.6%
|~77.4%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|9 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|2
|1
|Скорость куллера
|6800 об/мин
|-
|Уровень шума
|47.5 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3024 x 1964 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Aspire 5 (A515-56)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~14% more screen space
|Контрастность
|25000:1
|-
|Охват DCI-P3
|99.2%
|-
|Время отклика
|31 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|67 / 96 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|274 грамма
|260 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|3.5 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|-
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1933
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Pro 14 (2023) +518%
14188
2297
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
14394
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|64 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|2x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.3 дБ
|68.7 дБ
|Микрофонов
|3
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|13.2 x 8.1 см
|10.6 x 7.8 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1