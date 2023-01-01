Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3024 x 1964 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Apple M2 Pro Apple M2 Max - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB 96GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70 и 48 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (70 и 48 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 154% более четкий дисплей – 254 против 100 точек на дюйм (PPI) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.65 кг Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 691 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~77.4% Боковые рамки 3.4 мм 9 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров 2 1 Скорость куллера 6800 об/мин - Уровень шума 47.5 дБ 39 дБ

Дисплей 3024 x 1964 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14.2 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы Mini LED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 254 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Aspire 5 (A515-56) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 MacBook Pro 14 (2023) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 14% more screen space Тесты экрана Контрастность 25000:1 - Охват DCI-P3 99.2% - Время отклика 31 мс - Максимальная яркость MacBook Pro 14 (2023) +67% 500 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:10 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 67 / 96 Вт 45 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 274 грамма 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Apple M2 Pro GPU (19-core) GeForce MX450 2GB TGP 35 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 5 нм 12 нм Частота GPU 450 МГц - Boost частота GPU 1398 МГц - FLOPS 6.8 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины 256 бит 64 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 2432 896 Блоки текстурирования (TMUs) 152 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32 Производительность GPU MacBook Pro 14 (2023) +141% 6.8 терафлопс Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 96GB 8GB 12GB 16GB Планки 4x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 2x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe - Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.3 дБ 68.7 дБ Микрофонов 3 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 3x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер 13.2 x 8.1 см 10.6 x 7.8 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.