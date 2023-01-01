Apple MacBook Pro 14 (2023) против Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
- Существенно легче – весит на 1400 граммов меньше (1.6 и 3 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Имеет на 94% более четкий дисплей – 254 против 131 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 41% меньшую площадь корпуса (691 и 1172 см2)
- На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 144 против 120 Гц
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 19595 vs 14161 баллов
- Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (90 и 70 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|3 кг
|Размеры
|312.6 x 221.2 x 15.5 мм
|400 x 293 x 27.9-28.9 мм
|Площадь
|691 см2
|1172 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.6%
|~74%
|Боковые рамки
|3.4 мм
|13.7 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.2 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|254 точек на дюйм
|131 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3024 x 1964 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|-
|7 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|67 / 96 Вт
|280 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|-
|Вес зарядного устройства
|274 грамма
|820 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|5.1 ГГц
|Ядер
|12 (8P + 4E)
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|-
|32 МБ
|Интегрированная графика
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1985
Geekbench 5 (многоядерный)
14173
13133
Cinebench R23 (одноядерный)
1940
Cinebench R23 (многоядерный)
14161
19595
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|35 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Частота GPU
|450 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1398 МГц
|-
|FLOPS
|6.8 терафлопс
|6.8-9.2 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|96 бит
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2432
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|152
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|76
|32
Производительность GPU
6.8 терафлопс
6.8-9.2 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|4x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.2
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|3
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|13.2 x 8.1 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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