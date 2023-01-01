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Apple MacBook Pro 14 (2023) против Acer Predator Triton 14 (PT14-51)

72 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
VS
67 из 100
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Процессор
Intel Core i7 13700H
Графика Apple M2 Pro GPU (19-core)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Apple MacBook Pro 14 (2023) и Acer Predator Triton 14 (PT14-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.6 и 1.7 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 254 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16331 vs 14394 баллов
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
MacBook Pro 14 (2023)
vs
Predator Triton 14 (PT14-51)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.7 кг
Размеры 312.6 x 221.2 x 15.5 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
Площадь 691 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.6% ~79.9%
Боковые рамки 3.4 мм 6 мм
Цвета Серебристый, Серый Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера 6800 об/мин -
Уровень шума 47.5 дБ -

Дисплей

Диагональ 14.2 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы Mini LED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 254 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3024 x 1964 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Да -
Площадь экрана
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
Predator Triton 14 (PT14-51)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~2% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 25000:1 -
Охват DCI-P3 99.2% 100%
Время отклика 31 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:10 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 67 / 96 Вт 230 Вт
Длина кабеля 2 метра -
Вес зарядного устройства 274 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost - 5 ГГц
Ядер 12 (8P + 4E) 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш - 24 МБ
Интегрированная графика Apple M2 Pro GPU (19-core) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 5 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 35 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Частота GPU 450 МГц -
Boost частота GPU 1398 МГц -
FLOPS 6.8 терафлопс 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины 256 бит 96 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2432 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 152 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 76 32
Производительность GPU
MacBook Pro 14 (2023)
6.8 терафлопс
Predator Triton 14 (PT14-51) +26%
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 4x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 2x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 4.2 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.3 дБ -
Микрофонов 3 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.3 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 3x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер 13.2 x 8.1 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Нет Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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