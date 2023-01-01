Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK Apple M2 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 17.1 Вт*ч большей батареей (83.6 и 66.5 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2) Видеокарта показывает в среднем на 379-517% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 379-517% больше FPS в играх Легче – весит на 320 граммов меньше (1.51 и 1.83 кг)

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.51 и 1.83 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 6733 баллов

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 6733 баллов Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.83 кг 1.51 кг Размеры 349.3 x 240.7 x 15.5 мм 340.4 x 237.6 x 11.5 мм Площадь 841 см2 809 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~83.9% Боковые рамки 8.8 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 2 - Скорость куллера 6500 об/мин -

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1864 Диагональ 15.4 дюймов 15.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 221 точек на дюйм 224 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1864 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1650:1 1326:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 98.9% Охват DCI-P3 - 98.7% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость MacBook Pro 15 (2019) 500 нит MacBook Air 15 (M2) 500 нит

Батарея Ёмкость 83.6 Вт*ч 66.5 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 87 Вт 35 / 70 Вт Длина кабеля 2 метра 2 метра Вес зарядного устройства 369 граммов 116 / 165 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 630 Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1000 МГц 1456 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 192 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 3 32 Производительность GPU MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс MacBook Air 15 (M2) +689% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2400 МГц 6400 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 3 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.1 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.6 мм 1 мм Тачпад Размер 15.4 x 9.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.