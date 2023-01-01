Apple MacBook Pro 15 (2019) против Air 15 (M2)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019)
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 17.1 Вт*ч большей батареей (83.6 и 66.5 Вт*ч)
Причины выбрать Apple MacBook Air 15 (M2)
- Видеокарта показывает в среднем на 379-517% больше FPS в играх
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.51 и 1.83 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8204 vs 6733 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.83 кг
|1.51 кг
|Размеры
|349.3 x 240.7 x 15.5 мм
|340.4 x 237.6 x 11.5 мм
|Площадь
|841 см2
|809 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.8%
|~83.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|130°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Пассивное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|-
|Скорость куллера
|6500 об/мин
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.4 дюймов
|15.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|221 точек на дюйм
|224 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|2880 x 1864 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|1650:1
|1326:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|-
|98.9%
|Охват DCI-P3
|-
|98.7%
|Время отклика
|-
|24 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|2:50 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|87 Вт
|35 / 70 Вт
|Длина кабеля
|2 метра
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|369 граммов
|116 / 165 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6
|8 (4P + 4E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Apple M2 GPU
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +78%
1839
Geekbench 5 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +65%
8609
Cinebench R23 (одноядерный)
MacBook Air 15 (M2) +42%
1517
Cinebench R23 (многоядерный)
MacBook Air 15 (M2) +22%
8204
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|14 нм
|5 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1456 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|2.4 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|3
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|85 дБ
|Микрофонов
|3
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|4x USB 3.1
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 3
|Thunderbolt 3
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.6 мм
|1 мм
|Размер
|15.4 x 9.9 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2