MacBook Pro 15 (2019) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i7 9750H Intel Core i9 9880H Intel Core i9 9980HK - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Apple MacBook Pro 15 (2019) Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)

Комплектуется на 13.6 Вт*ч большей батареей (83.6 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) Видеокарта показывает в среднем на 697-951% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Легче – весит на 230 граммов меньше (1.6 и 1.83 кг)

На 90% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 6698 баллов

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (691 и 841 см 2 )

) Имеет на 15% более четкий дисплей – 254 против 221 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.83 кг 1.6 кг Размеры 349.3 x 240.7 x 15.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 841 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~84.6% Боковые рамки 8.8 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 2 Скорость куллера 6500 об/мин -

Дисплей 2880 x 1800 3024 x 1964 Диагональ 15.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 221 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1650:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость MacBook Pro 15 (2019) 500 нит MacBook Pro 14 (2021) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 83.6 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 87 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля 2 метра - Вес зарядного устройства 369 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 630 Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP 15 Вт 30 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 5 нм Частота GPU 350 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1000 МГц 1278 МГц FLOPS 0.38 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 2.4 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 192 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU MacBook Pro 15 (2019) 0.38 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) +1268% 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 2400 МГц - Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина Custom Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 3 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 4x USB 3.1 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 3 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.6 мм - Тачпад Размер 15.4 x 9.9 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.